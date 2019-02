Actualidade

A agência de notação financeira Fitch considerou hoje que as reformas para melhorar a banca em Angola já estão a começar a mostrar resultados, mas o setor deve continuar fraco e fragmentado nos próximos anos.

"O fecho de dois bancos angolanos que não conseguiram cumprir os rácios de capital mostra que as reformas para lidar com a fraqueza do sistema bancário angolano estão a começar a ter um impacto", lê-se numa Opinião de Crédito emitida hoje pela agência de 'rating'.

O Banco Nacional de Angola anunciou a 04 de janeiro o encerramento das operações do Banco Mais e do Banco Postal, num processo que a Fitch diz ter corrido de forma ordeira e sem problemas para os clientes, que "conseguiram levantar os depósitos ou transferir para outras contas".