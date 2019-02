Actualidade

O programa de saídas voluntárias da Altice Portugal, que terminou na segunda-feira, registou "um número expressivo" de adesões, acima da "expetativa", mas é "prematuro fazer um balanço", disse hoje à Lusa fonte oficial da dona da Meo.

Em 16 de janeiro, o presidente executivo da Altice Portugal anunciou o programa de saídas voluntárias Pessoa, dirigido aos trabalhadores com mais de 50 anos que pretendessem candidatar-se à pré-reforma ou suspensão do contrato de trabalho, com duração de três semanas.

A dona da Meo considera "ser prematuro fazer um balanço do Programa Pessoa".