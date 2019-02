Actualidade

O consórcio liderado pela petrolífera Anadarko, que vai explorar gás natural no Norte de Moçambique, anunciou hoje que vai vender dois milhões de toneladas por ano (MTPA) à Shell por um período de 13 anos.

"Estamos bastante satisfeitos em anunciar este contrato de compra e venda com a Shell, que se baseia em acordos previamente anunciados e que eleva as nossas vendas totais de longo prazo para 7,5 MTPA, com contratos adicionais esperados num futuro próximo", disse Mitch Ingram, vice-presidente executivo da Anadarko para o pelouro Internacional, Águas Profundas e Pesquisa.

O dirigente é citado num comunicado da Anadarko.