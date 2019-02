Actualidade

Cientistas dizem que geraram rins de ratos em ratazanas, numa experiência cujos resultados podem ser promissores para o transplante de rins em doentes renais, foi hoje divulgado.

Os rins de ratos foram gerados a partir de células estaminais (que se diferenciam noutras) transplantadas em ratazanas.

Como método, uma equipa de investigadores do Instituto Nacional para as Ciências Fisiológicas do Japão usou blastocistos, uma série de células que se formam vários dias depois da fertilização do óvulo, de animais geneticamente modificados, aos quais faltam órgãos específicos.