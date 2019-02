Actualidade

A Associação Dias da Dança, criada em 2018 para organizar aquele festival do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, pretende dar uma "gestão mais flexível" e "menos dependente da estrutura camarária" ao evento, revelou hoje a presidente.

"A Câmara do Porto, que sempre foi o principal patrocinador, queria uma gestão mais flexível, que permitisse um sistema de angariação de serviços e contratação menos dependente da estrutura camarária. Por outro lado, entendeu envolver a sociedade civil e considero que é importante e nobre a sociedade civil envolver-se mais", explicou Rosário Gamboa, presidente da associação, em declarações à Lusa.

De acordo com a certidão notarial a que a Lusa teve acesso, a associação, com sede na morada do Teatro Rivoli, foi criada em outubro de 2018 por 13 pessoas, nomeadamente Rosário Gamboa, que até abril representava a autarquia portuense na Casa da Música, Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal do Porto, Jorge Garcia Pereira, arquiteto que esteve à frente do projeto de reconversão do Matadouro até 2016, e Francisca Carneiro Fernandes, ex-presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João (substituída no cargo em março).