A Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores (AICOPA) admitiu hoje que, "apesar da recuperação" do setor nos últimos anos, 2018 "registou uma ligeira inflexão" e as empresas daquele ramo ainda enfrentam problemas.

"O setor tem vindo a recuperar nos últimos anos, mas o que é certo é que no ano de 2018 teve uma ligeira inflexão, como se pode constatar pela análise do indicador do cimento e também de mão de obra empregue no setor", disse a presidente da direção da AICOPA, Alexandra Bragança, em declarações aos jornalistas.

A responsável da associação falava após uma audiência com o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, na sequência da eleição dos novos corpos sociais da AICOPA.