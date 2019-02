Actualidade

O Banco Nacional de Angola revogou hoje a licença do Banco Angolano de Negócios e Comércio (BANC) por "graves problemas técnicos" que colocaram a instituição em "falência técnica".

Em conferência de imprensa, o governador do BNA, José de lima Massano, afirmou que foram detetadas "deficiências no modelo de governação", com "riscos que eram grandes e foram mal geridos".

Além disso, a "reposição do capital social não foi avançada pelos acionistas", disse o governador, salientando que a decisão de revogar a licença bancária foi tomada numa reunião extraordinário do BNA, a 29 de janeiro.