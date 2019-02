Actualidade

Investigadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertaram hoje sobre riscos de surtos de doenças infecciosas como dengue e febre-amarela na região de Brumadinho, atingida no mês passado pela rutura de uma barragem da mineradora Vale.

O acidente aconteceu no último dia 25 e provocou pelo menos 134 mortos e 199 desaparecidos, de acordo com a última contagem da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, que ainda fazem trabalho de resgate em busca de sobreviventes e novas vítimas.

Os danos ambientais causados pela rutura da barragem da Vale em Brumadinho produziram milhões de toneladas de lama tóxica que fluiu ao longo do rio Paraopeba, mas os pesquisadores da Fiocruz alertam no estudo divulgado hoje que no curto e médio prazo o impacto para a saúde da população é desconhecido na área da catástrofe.