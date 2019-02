Actualidade

Uma rede de mulheres afegãs exortou hoje os dirigentes do país a não permitirem que os seus direitos sejam esquecidos nas negociações de paz com os talibãs, que exigem uma nova "constituição islâmica" para o Afeganistão.

Num comunicado divulgado antes da reunião de hoje e quarta-feira em Moscovo entre os talibãs e membros da oposição ao presidente Ashraf Ghani, a rede de mulheres afegãs, que integra 125 organizações e 3.500 associados, afirmou que não aceitará uma paz em detrimento da liberdade das mulheres e pediu aos delegados para defenderem os direitos de metade dos 35 milhões de habitantes do Afeganistão.

Na reunião em Moscovo, o líder do comité político dos talibãs no Qatar, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, reafirmou que o movimento exige uma nova "constituição islâmica", por considerar que a "atual do governo de Cabul é inválida porque foi copiada do Ocidente (...) é vaga e contraditória" e "um obstáculo à paz".