O nível de atividade de reabilitação urbana aumentou 32,1% em dezembro, em termos homólogos, terminando assim o ano de 2018 com "um crescimento expressivo", revelou hoje a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Segundo o barómetro da AICCOPN, com dados apurados num inquérito mensal aos empresários do setor da construção que atuam no mercado da reabilitação urbana, além do nível de atividade, o ano de 2018 terminou com um aumento da carteira de encomendas.

Neste sentido, o índice que mede a evolução da opinião dos empresários quanto à carteira de encomendas na reabilitação urbana registou "um crescimento robusto" durante o mês de dezembro, verificando-se um aumento de 44,1%, em termos homólogos.