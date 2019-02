Actualidade

A ministra das Forças Armadas de França, Florence Parly, diz-se certa de que o 'Brexit' não vai afetar o nível da cooperação militar com o Reino Unido, quer ao nível europeu, quer bilateral.

"Devemos esperar que as condições do 'Brexit' estejam completa e definitivamente fechadas para determinar as condições futuras da cooperação entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, mas não duvido que ela existirá", assegura Parly em entrevista à agência Lusa, hoje em Lisboa.

"E, no que diz respeito a França, temos uma relação bilateral muito estreita com o Reino Unido no domínio da Defesa que continuaremos a cultivar porque consideramos que o Reino Unido é um ator importante em matéria militar e de segurança para o conjunto do continente europeu", afirma.