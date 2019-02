Actualidade

O autarca de Ferreira do Alentejo alertou hoje que a zona do Alqueva "não está preparada" para acolher milhares de imigrantes para trabalhos agrícolas, defendendo uma articulação entre Estado e empresas para evitar problemas como tráfico de pessoas.

No Alentejo, "estamos a receber milhares de pessoas de todo o mundo por causa de uma revolução económica que tem um nome: Alqueva". Mas, "não estamos preparados para as acolher", disse Luís Pita Ameixa, presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja.

O regadio do Alqueva "produziu realmente uma revolução, porque mudou tudo", sobretudo a economia e as empresas e culturas agrícolas, mas a zona beneficiada "não está preparada para o impacto decorrente da chegada de milhares de imigrantes necessários para satisfazer necessidades de mão-de-obra" para realização de trabalhos agrícolas, explicou.