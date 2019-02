Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que a sua visita ao bairro Jamaica teve como objetivo combater um "clima de guerra racial" em Portugal, e frisou que se trata de "um bairro tão português" como os outros.

Em declarações aos jornalistas, na varanda do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que na visita que fez "de surpresa" na segunda-feira àquele bairro no Seixal, distrito de Setúbal, verificou "as condições sociais e o projeto de realojamento" e fez questão de contactar "com todos, sem exceção".

"Porque eu sou Presidente de todos os portugueses", salientou, acrescentando: "Portanto, eu, normalmente, quando pela rua contacto com os portugueses, não peço o cadastro criminal, nem o cadastro fiscal, nem o cadastro moral para falar com eles ou tirar 'selfies' - não, é com todos".