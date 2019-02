Actualidade

Ver os retábulos, de olhos vendados, do pintor Vasco Fernandes, vulgo Grão Vasco, é a proposta conjunta do museu nacional de Viseu, a que o artista deu nome, e do Teatro Viriato, com a criação de Leonor Barata.

A viagem começa de olhos bem abertos com a criadora do espetáculo a revelar todo o seu entusiasmo na descrição de um "exemplar de Bruegel, uma obra prima de 1568, que retrata a parábola dos cegos, quando um cego guia outros cegos, e todos acabam por cair no abismo".

Leonor Barata descreve e o público entreolha-se e ri - afinal, a parede está em branco e nada do que é narrado é possível de visualizar, enquanto a guia dos visitantes, Sara Lourenço, 86 anos e cega há 13, escuta com atenção as palavras de Leonor Barata.