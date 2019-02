Actualidade

A polícia nigeriana anunciou hoje que vários homens armados mataram pelo menos 26 pessoas e raptaram outras sete durante dois ataques, na noite de segunda-feira, no estado de Zamfara, no noroeste do país.

Os atacantes terão invadido sete aldeias em Mada, perto de Gusau, capital daquele estado, matando pelo menos 15 pessoas, enquanto que na aldeia de Batauna, os atacantes mataram 11 pessoas e queimaram várias casas.

Segundo fonte das autoridades, citada pela agência Xinhua, os atacantes terão raptado um homem e seis mulheres durante a invasão a Mada.