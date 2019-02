Venezuela

O Papa Francisco admitiu hoje a disponibilidade do Vaticano para avançar com uma eventual mediação para tentar solucionar a crise política venezuelana, mas realçou que tal processo precisa do acordo das duas partes.

Francisco falava aos jornalistas durante a viagem de regresso a Roma após uma visita aos Emirados Árabes Unidos.

"A condição inicial é que ambas as partes peçam" essa mediação, referiu o pontífice, em declarações aos jornalistas durante o voo de regresso à capital italiana, confirmando ter recebido uma carta do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mas que ainda não tinha lido a missiva.