Greve/Enfermeiros

O presidente da secção regional Norte da Ordem dos Médicos disse hoje à Lusa estar "muito preocupado" pelo facto de vários hospitais do Norte não estarem a cumprir os serviços mínimos decretados para a greve dos enfermeiros.

"Isso, como é evidente, prejudica seriamente os doentes", afirmou António Araújo.

O representante dos médicos revelou que os centros universitários do Porto e do São João e o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho não cumpriram hoje os "serviços mínimos", tendo doentes com doença oncológica não sido operados.