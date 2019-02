Actualidade

O primeiro-ministro defendeu hoje que o cenário de uma maioria absoluta nas próximas eleições legislativas "é virtualmente impossível" dadas as características do sistema eleitoral e partidário em Portugal, mas ressalvou que "se surgir, melhor".

Na parte mais política da entrevista que concedeu à SIC, António Costa considerou também "altamente provável" a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa caso se recandidate nas eleições presidenciais de 2021.

Interrogado se tem como objetivo uma vitória do PS por maioria absoluta nas próximas eleições legislativas, o primeiro-ministro respondeu: "As pessoas que me conhecem sabem que eu considero que é virtualmente impossível a existência de uma maioria absoluta".