Actualidade

A urgência pediátrica do hospital Garcia de Orta, Almada, corre o risco de fechar durante o período noturno por falta de médicos, estando atualmente a funcionar "em cima da linha vermelha", denuncia a Ordem dos Médicos.

Em declarações à agência Lusa, o bastonário dos Médicos indicou que o número de pediatras nos quadros do Garcia de Orta é "insuficiente e compromete a qualidade e segurança" dos serviços prestados às crianças que vão à urgência.

O bastonário, o presidente da secção regional do Sul e outros elementos da Ordem visitaram em janeiro o Garcia de Orta e reuniram-se com profissionais e também com a administração. A visita ocorreu depois de a Ordem ter recebido denúncias que apontavam para as dificuldades sentidas na área da pediatria quanto à falta de médicos.