Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos pediu, na terça-feira, um compromisso entre democratas e republicanos para trabalharem para o bem comum, no início do discurso anual do Estado da União.

"Devemos rejeitar as políticas de vingança e retaliação, e abraçar o potencial ilimitado de cooperação, compromisso e bem comum", afirmou Donald Trump.

Inicialmente previsto para 22 de janeiro passado, o discurso do Estado da União foi adiado, depois de a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, se ter recusado a receber a visita de Trump por considerar que o 'shutdown' [paralisação da administração norte-americana] e que afeta os servços secretos norte-americanos, não garantia as condições de segurança necessárias durante a visita.