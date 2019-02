Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos pediu, na terça-feira, um compromisso entre democratas e republicanos para trabalharem para o bem comum, no início do discurso anual do Estado da União.

"Devemos rejeitar as políticas de vingança e retaliação, e abraçar o potencial ilimitado de cooperação, compromisso e bem comum", afirmou Donald Trump.

O líder norte-americano afirmou, perante um Congresso pela primeira vez dividido, que o país deve ser "governado não como dois partidos, mas como uma nação" e advertiu os democratas que "ridículas investigações partidárias" podem vir a travar o progresso económico.