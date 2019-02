Venezuela

As autoridades venezuelanas confiscaram armas de guerra provenientes dos Estados Unidos, num carregamento apreendido no aeroporto internacional de Valência, a 150 quilómetros a oeste de Caracas, de acordo com um comunicado oficial.

"Foi confiscado um lote de equipamentos militares, supostamente destinados a grupos terroristas para planos golpistas na Venezuela, durante um procedimento, no aeroporto internacional Arturo Michelena, em Valência, no estado de Carabobo", indicou o comunicado do Ministério do Interior e da Justiça venezuelano.