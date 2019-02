Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos anunciou, na terça-feira, que vai reunir-se, a 27 e 28 de fevereiro, no Vietname, com o líder da Coreia do Norte, Kim Jung-un.

"Como parte de nossa ousada diplomacia, estamos a dar continuidade ao nosso esforço histórico pela paz na península coreana", disse Donald Trump, no discurso do Estado da União, proferido perante o Congresso norte-americano, antes de anunciar a data e o local da segunda cimeira com Kim Jong-un.

Singapura foi o local da primeira cimeira entre Trump e Jong-un, em 12 de junho passado.