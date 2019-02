Actualidade

Timor-Leste é a única nação do Sudeste Asiático considerada livre, entre os 11 países da região, indicou o relatório sobre a liberdade no mundo da organização não-governamental (ONG) norte-americana Freedom House divulgado hoje.

Timor-Leste, o mais jovem país da região e o único que ainda não integra a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), obteve a melhor qualificação, 70 entre 100 valores, dos 11 países da região, de acordo com o relatório anual da Freedom House, referente a 2018 e agora divulgado.

No mesmo documento, divulgado no ano passado, Timor-Leste tinha passado do grupo de países considerados "parcialmente livres" para "livres", na sequência da realização de "eleições justas que levaram a uma suave transferência de poder e possibilitaram a novos partidos e candidatos a entrada no sistema político".