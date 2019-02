Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos assumiu, na terça-feira, o objetivo de acabar com a "epidemia do VIH" no país, dentro de uma década, prometeu fundos para a luta contra o cancro infantil e a redução do preço dos medicamentos.

"Juntos, vamos acabar com VIH [vírus da imunodeficiência humana] nos Estados Unidos e no mundo", disse Donald Trump, durante o discurso do Estado da União.

"Os avanços científicos trouxeram o que antes era apenas um sonho distante. A minha proposta de orçamento [para o próximo ano fiscal] pede aos democratas e republicanos que façam o compromisso necessário para eliminar a epidemia de VIH [dentro de 10 anos]", avançou.