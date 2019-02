Actualidade

O Presidente norte-americano afirmou que tenciona negociar um novo acordo nuclear com a Rússia e talvez com a China, defendendo ainda as sanções impostas ao Irão e a retirada de tropas na Síria e no Afeganistão.

"Talvez possamos negociar um acordo diferente, acrescentando a China e outros", disse Donald Trump, no discurso do Estado da União, proferido perante o Congresso norte-americano, na terça-feira.

A afirmação do Presidente dos EUA vem na sequência do anúncio da retirada do país, na sexta-feira, do Tratado sobre Armas Nucleares de Alcance Intermédio (INF), responsabilizando a Rússia por violar o acordo concluído em 1987 durante a Guerra Fria.