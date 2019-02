Actualidade

A Sonae Capital anunciou hoje que vai assumir a exploração do hotel Aqualuz Suite Hotel Lagos, após a compra da Aqualuz - Turismo e Lazer, no Algarve.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae Capital refere que, "nos últimos exercícios, a exploração do hotel Aqualuz Suite Hotel Lagos, no Algarve, tem acompanhado a evolução positiva do setor hoteleiro português, vindo a apresentar melhorias nos seus resultados operacionais e financeiros".

Deste modo, a integração desta operação "no segmento de Hotelaria da Sonae Capital permitirá enriquecer o atual portefólio com mais uma operação no segmento Sol e Praia (a juntar às operações no Troia Resort), de contributo positivo ao nível do EBITDA [resultado antes de impostos, juros e depreciações], e desenvolver efeitos de rede na operação", acrescenta.