O Presidente dos Estados Unidos apelou à união entre democratas e republicanos, insistiu no muro na fronteira com o México e anunciou a data da cimeira com o líder norte-coreano, durante o discurso do Estado da União.

Na terça-feira à noite, Donald Trump deslocou-se ao Congresso norte-americano e no início do discurso, adiado desde 22 de janeiro devido ao mais longo 'shutdown' [paralisação da administração] da história do país, pediu um compromisso entre democratas e republicanos para trabalharem para o bem comum.

"Devemos rejeitar as políticas de vingança e retaliação, e abraçar o potencial ilimitado de cooperação, compromisso e bem comum", sublinhou Donald Trump, na primeira parte do discurso que durou quase uma hora e 20 minutos.