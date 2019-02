Actualidade

Portugal continental registou em janeiro um aumento da área em seca meteorológica devido aos baixos valores de precipitação naquele mês, classificado como muito seco, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com índice meteorológico de seca (PDSI) disponível no 'site' do IPMA, a 31 de janeiro verificou-se um aumento da área em seca meteorológica em relação ao final do mês de dezembro.

A 31 de janeiro, 34,5% de Portugal continental estava em classe de seca moderada, 59,5% na classe de seca fraca e 6% na classe normal.