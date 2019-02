Actualidade

O Governo afirmou hoje que está suspenso o lançamento de concurso para nova parceria público-privada do hospital de Braga e que a unidade tem de ser transformada em entidade pública empresarial para que a gestão passe a ser pública.

A ministra da Saúde está hoje a ser ouvida na comissão parlamentar de Saúde, a pedido do Bloco de Esquerda, sobre a gestão do hospital de Braga, que é atualmente feita em parceria público-privada.

Marta Temido disse que o Governo vai assegurar a reversão da gestão do hospital de Braga para a esfera pública e considerou que "carece de utilidade" no novo concurso no qual a Administração Regional de Saúde do Norte estaria a trabalhar.