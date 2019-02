Actualidade

A taxa de desemprego manteve-se nos 6,7% no quarto trimestre de 2018 e diminuiu para 7,0% no conjunto do ano, face aos 8,9% de 2017, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de 6,7% no quarto trimestre é inferior em 1,4 pontos percentuais ao do trimestre homólogo de 2017, correspondendo à taxa mais baixa da série iniciada no primeiro trimestre de 2011.

Estes números confirmam as estimativas avançadas por analistas à agência Lusa.