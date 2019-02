Actualidade

Os 266 hóspedes que ao início da manhã de hoje foram retirados de um hotel em Porches, Lagoa, já regressaram à unidade, depois de o fogo numa garagem anexa ter sido extinto, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o comandante operacional municipal, Vítor Rio, os hóspedes puderam regressar ao hotel às 10:50, cerca de três horas depois de terem sido retirados do Hotel Pestana Viking, embora "nunca tenham corrido perigo" e a evacuação da unidade tenha sido decidida "apenas por precaução".

De acordo com a mesma fonte, às 11:00 os operacionais procediam a operações para arrefecimento e retirada de fumos do local onde deflagrou o incêndio, numa garagem anexa ao hotel, havendo ordens para os hóspedes permanecerem, para já, no interior da unidade hoteleira algarvia, no distrito de Faro.