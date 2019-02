Actualidade

O presidente do conselho de administração do Hospital Garcia de Orta, em Almada, explicou que a falta de pediatras se deve ao fim de contrato de nove médicos, que saíram para o setor privado.

"Isto é uma situação que derivou da cessação de contrato com nove médicos, dos nossos 38 pediatras. Isto aconteceu num quadro de enorme escassez de profissionais desta especialidade em todos os serviços públicos do Serviço Nacional de Saúde, mas também no setor privado e estes nove médicos praticamente foram todos para o setor privado, certamente por condições contratuais mais atraentes", avançou Joaquim Ferro à agência Lusa.

Contudo, o responsável adiantou que o hospital já está a avançar para a contratação de novos profissionais.