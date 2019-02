Actualidade

O ministro das Finanças referiu hoje que a consolidação orçamental que o país enfrenta é exigente e avisou que deve evitar-se que sejam transferidas para o boletim de voto promessas e exigências que são impossibilidades aritméticas.

Numa resposta ao deputado Paulo Trigo Pereira, o governante, que está a ser ouvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, precisou que, em conjunto, a redução da carga fiscal, o aumento da despesa e a redução do défice são uma "impossibilidade aritmética" e que se deve "ativamente promover que impossibilidades aritméticas não sejam colocadas no boletim de voto".

A redução do défice de 4,4% em 2015 para 0,2% no final da legislatura (meta inscrita pelo Governo no Orçamento do Estado) foi um exercício difícil, mas "a exigência que temos pela frente não é menor" e, tão importante como a meta de défice é a forma como se lá chega, assegura Mário Centeno.