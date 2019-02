Actualidade

A falta de resposta do Governo sobre a revisão de carreiras levou o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) a marcar greve para o último dia de cada mês até às eleições legislativas, marcadas para 06 de outubro.

Num comunicado agora divulgado, o STI, presidido por Paulo Ralha, adianta que, numa primeira fase, o pré-aviso de greve vai abranger os últimos dias de cada mês até abril, altura em que o Conselho Geral da estrutura sindical vai reunir-se e avaliar a necessidade de agravar ou não as medidas de luta.

Além desta paralisação - em que o STI admite recorrer ao fundo de greve para minimizar o impacto do protesto no rendimento dos trabalhadores - está prevista uma greve a "todas as horas extraordinárias", nomeadamente as realizadas pelas brigadas com órgãos de polícia criminal fora do horário de trabalho, e várias greves distritais.