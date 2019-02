Actualidade

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província angolana do Uíge deteve hoje o secretário do Governo local e o chefe de gabinete do governador da província indiciados pelos crimes de peculato e abuso de poder.

Segundo a imprensa local, que avança a notícia, os dois dirigentes daquela província do norte de Angola, Leandro Bongo Kiala e Yamba Mateus respetivamente, estão igualmente acusados nos crimes de falsificação de documentos.

Hoje, a imprensa angolana noticia também as detenções da ex-administradora municipal de Benguela Maria João, acusada do crime de peculato, e do atual administrador adjunto do município da Baía Farta, província angolana de Benguela, arrolado no mesmo processo.