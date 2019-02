Actualidade

O tribunal arbitral deu razão ao grupo privado que gere o hospital de Braga quanto ao pagamento de 17 milhões de euros que o Estado terá de fazer pelos custos do tratamento de doentes com VIH/sida.

Apesar de ainda não ser pública, a decisão do tribunal arbitral foi hoje comunicada aos deputados pela ministra da Saúde na comissão parlamentar de Saúde, quando se estava a debater a reversão do hospital de Braga para a esfera pública.

No início de 2018, o grupo José de Mello Saúde (JMS) recorreu ao tribunal arbitral reclamando o pagamento de 33 milhões de euros ao Estado pelos custos do tratamento em ambulatório de doentes com VIH/sida e esclerose múltipla e hepatite C no hospital de Braga.