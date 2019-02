Actualidade

A Orquestra Sem Fronteiras (OSF), projeto dirigido pelo maestro Martim Sousa Tavares, visa "fixar talento jovem" no Interior de Portugal, e dinamizar em termos culturais estas regiões e a zona da raia luso-espanhola.

A OSF, que terá a sua sede em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, foi hoje apresentada em Lisboa, e parte com um orçamento de 100.000 euros, disse à agência Lusa Martim Sousa Tavares, que prevê conseguir mais do que este valor, pois está ainda a decorrer uma ação de "fund raising" (captação de financiamento voluntário).

A programação é gizada conforme for sendo garantido o seu suporte financeiro, disse o maestro, referindo que, para os próximos quatro meses, "está já tudo pago e garantido".