Actualidade

O Dino Parque da Lourinhã, que completa um ano na sexta-feira, ultrapassou os 350 mil visitantes e anunciou um investimento de um milhão de euros em novas áreas, entre elas um novo percurso com 30 novos modelos de dinossauros.

"Desde a abertura, já ultrapassámos os 350 mil visitantes, quando o nosso objetivo inicial era de 200 mil para o primeiro ano, o que significa que ultrapassámos as nossas expectativas", disse hoje à agência Lusa Luís Rocha, diretor-geral do Parque dos Dinossauros da Lourinhã, no distrito de Lisboa.

Dos 350 mil, 10 a 15% dos visitantes são estrangeiros, sobretudo espanhóis e franceses, e 70 mil vieram integrados em visitas escolares, adiantou.