Moçambique/Dívidas ocultas

O empresário Jean Boustani, acusado de participar no escândalo das dívidas ocultas de Moçambique, vai aguardar o julgamento na prisão, decidiu o tribunal, negando assim o pedido de prisão domiciliária apresentado pelo arguido libanês.

"Depois de avaliar cuidadosamente a proposta do arguido sobre as circunstâncias deste caso, o tribunal está convencido que nenhumas condições podem razoavelmente garantir a comparência do arguido durante este caso", disse o juiz norte-americano William Kuntz II, citado pela agência de informação financeira Bloomberg.

O juiz negou assim o pedido dos advogados do empresário do grupo Privinvest, que defendiam que se saísse sob fiança, Boustani aceitaria ficar sujeito a prisão domiciliária e vigilância constante de uma equipa de segurança, num local secreto.