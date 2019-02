Actualidade

O documentário "O Pão", de Manoel de Oliveira, vai ser exibido numa versão digital, em março, em Paris, no âmbito de um festival dedicado a obras cinematográficas restauradas, revelou hoje a Cinemateca Portuguesa.

O filme foi recentemente alvo de uma intervenção digital nos laboratórios da Cinemateca Portuguesa, e é agora selecionado para o festival Tout La Memoire Du Monde, um evento organizado pela Cinemateca Francesa destinado a "celebrar o património cinematográfico" de filmes restaurados.

Existem duas versões deste filme de Manoel de Oliveira, que acompanha o ciclo de produção do pão e que foi feito para a Federação Nacional de Industriais de Moagem: uma versão longa, de 1959 e com cerca de uma hora, e uma versão curta, de 1963 com uma nova montagem feita pelo autor.