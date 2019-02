Actualidade

O Tribunal de Cascais marcou para segunda-feira o início do novo julgamento do ex-inspetor da Polícia Judiciária Paulo Pereira Cristóvão e do líder da claque Juventude Leonina, conhecido como 'Mustafá', acusados de assaltos violentos a residências.

A primeira sessão da repetição do julgamento, com 17 arguidos, está agendada para as 09:30, havendo sessões marcadas para 20 de fevereiro, 13 e 25 de março, 03, 08 e 24 de abril, 08, 20, 22 e 29 de maio, 17 e 26 de junho e 08 de julho (sempre todo o dia).

O processo voltou à instrução - fase facultativa em que um juiz decide se o processo segue para julgamento - depois de o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Cascais anular a primeira instrução, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).