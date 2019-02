Actualidade

O administrador da EDP João Marques da Cruz defendeu hoje que "a questão de uma única rede nacional" de distribuição de eletricidade em baixa tensão "é importante" e "uma gestão integrada dos níveis de tensão é um tema central".

No dia em que o secretário da Energia, João Galamba, afirmou em entrevista ao Público que "pesados todos os riscos, a preferência do Governo é para uma concessão única nacional", o administrador adiantou que "a EDP Distribuição está muito empenhada numa solução que preserve o que já foi conseguido nos últimos anos no que se refere à proximidade e à qualidade de serviço, que melhorou 87% desde 2002".

"Tal só foi conseguido com uma gestão integrada da rede de Alta e Média Tensão, com a de Baixa Tensão. A questão de uma única rede nacional é importante e uma gestão integrada dos níveis de tensão é um tema central para uma rede sustentável e de futuro", reagiu Marques da Cruz, administrador com o pelouro da EDP Distribuição, numa declaração por escrito à agência Lusa.