O vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa, Manuel Grilo, entregou hoje ao presidente, Fernando Medina, um requerimento relativo à regulação do alojamento local para proteger o "direito de se morar em Lisboa".

Afirmando que "as condições se têm vindo a agravar" em termos de alojamento local, com pressões sobre os moradores que ainda vivem nas zonas históricas da cidade de Lisboa para abandonarem as suas casas, Manuel Grilo frisou que "é um autêntico 'bullying' que estão a realizar sobre as pessoas".

Nesse sentido, o vereador defende no requerimento a criação de regras e de quotas de modo a proteger o "direito de se morar em Lisboa".