O episódio de poluição do ar na Aldeia de Paio Pires, no Seixal, registado em janeiro, pode estar relacionado com uma situação atmosférica "estacionária", sem vento e chuva, afirmou hoje o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

"Há uma diferença entre o nível de qualidade do ar, resultante de vários fatores, como a exposição que o território português tem com regularidade a poeiras do deserto do Saara [...], e as situações atmosféricas, como foi a que se verificou no início do ano, a que designamos a estabilidade atmosférica", declarou Nuno Lacasta.

No âmbito de uma audição na comissão parlamentar de Ambiente, requerida pelo PCP, sobre os problemas ambientais na Aldeia de Paio Pires (distrito de Setúbal), o presidente da APA reforçou que o que se verificou durante o período do início do ano foi "uma situação de qualidade do ar estacionária, justamente monitorizada na estação de Paio Pires".