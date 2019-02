Actualidade

O Ministério Público deduziu acusação contra uma professora de Abrantes suspeita de homicídio qualificado pela morte do marido, também professor, ocorrida em agosto último, na residência de ambos, naquela cidade do distrito de Santarém.

Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que a investigação realizada pelo Ministério Público em colaboração com a Polícia Judiciária (PJ) indicia que "a arguida, professora do ensino básico com cerca de 43 anos, matou o respetivo marido, também professor, na residência de ambos, em Abrantes, no passado dia 16 de agosto".

"A acusação deixa nota da atuação violenta, consumada por recurso a agressão com um martelo e uma faca, cuja intensidade provocou o falecimento da vítima no local", afirma o comunicado.