A Portugal Fresh investiu cerca de 350 mil euros na participação portuguesa na feira Fruit Logística, que se iniciou hoje e decorre até sexta-feira, em Berlim.

"Investimos aqui cerca de 350 mil euros", disse Gonçalo Santos de Andrade, que falava aos jornalistas durante o evento.

Apesar de ainda não serem conhecidos os números oficiais do evento, o responsável da Portugal Fresh faz um balanço positivo do primeiro dia do certame, notando uma "oferta diversificada" das empresas portuguesas.