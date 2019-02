Actualidade

A fale^ncia da companhia ae´rea alemã Germania pode afetar o tráfego de 25 mil passageiros para o Algarve, uma quebra de 5% no número total de passageiros provenientes da Alemanha, estimou hoje a Associaça~o de Turismo do Algarve (ATA).

Segundo o presidente da ATA, João Fernandes, a falência da companhia de baixo custo implica a perda de quatro rotas entre Faro e as cidades de Erfurt, Mu¨nster/Osnabru¨ck, Dresden e Nuremberg, traduzindo-se "numa eventual diminuic¸a~o de aproximadamente 5% face ao nu´mero total de passageiros que chegam ao Algarve" provenientes deste mercado.

"Infelizmente, esta e´ mais uma notícia que na~o queri´amos ter recebido, especialmente tendo em conta que a Alemanha e´ um dos principais mercados tradicionais do Algarve", refere aquele responsável, citado em comunicado, indicando que a estimada quebra de 5% corresponde a 0,5% do nu´mero total de passageiros que aterram no aeroporto de Faro.