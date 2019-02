Actualidade

O Governo vai lançar o programa Revive Natureza este mês para aproveitar infraestruturas como casas de abrigo, que possam ser usadas nas atividades turísticas, revelou a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

A governante, que esteve hoje numa audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, no parlamento, a propósito de ecoturismo, adiantou que este novo programa Revive está a ser trabalhado em conjunto com os ministérios da Agricultura, Ambiente e Administração Interna, sendo este último por causa do possível aproveitamento das antigas casas de guardas-fiscais.

"Vai ser criado através de um Decreto-Lei e já identificamos os imóveis em todo o país, vamos começar com um projeto-piloto depois de um levantamento" em articulação com as restantes autoridades.