O atleta português Paulo Rosário obteve hoje, em Barcelona, mínimos para os 1.500 metros dos Europeus de pista coberta, num meeting da Catalunha em que Mariana Machado bateu o recorde nacional de juniores femininos da distância.

Na corrida masculina, o sportinguista Paulo Rosário aproveitou uma corrida muito homogénea para conseguir a sua melhor marca de sempre em pista coberta, sendo sexto classificado com o tempo de 3.43,37 minutos, numa prova em que o vencedor foi o espanhol Kevin Lopez (3.41,90).

Assim, com uma diferença de minutos e milhares de quilómetros, por um centésimo, o sportinguista fez a melhor marca nacional do ano, retirando-a a Emanuel Rolim, que também tem mínimos para os Europeus, deepois de ter feito com 3.43,38 minutos, na Polónia.